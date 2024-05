Delincuentes intentaron doble portonazo con apenas cuadras de distancia en Macul

Un doble portonazo, con apenas cuadras de distancia y minutos de diferencia, se registró la última noche en la comuna de Macul, donde el mismo grupo de delincuentes logró hacerse con un millonario botín.

El primer delito tuvo lugar en el sector de Premio Nobel con Vicente Huidobro, donde los ladrones asaltaron a un hombre que, a bordo de su camioneta, estaba llegando a su casa tras trabajar.

Lo intimidaron a punta de pistola y lo golperaron para robarle el vehículo, en cuyo interior había herramientas de su trabajo, vinculado a estudios eléctricos, todo avaluado en cerca de 40 millones de pesos.

"Costaban alrededor de 40 millones de pesos todos los equipos, más la camioneta", aseguró la víctima, identificada como René.

"Venía del trabajo, veníamos de Quillota. Pasé a dejar a mi hermana, y en eso venía para la casa. (Los sujetos) me dijeron que me iban a matar, me apuntaron con pistolas, después de eso me tiraron al piso: por suerte no me robaron la billetera, pero se llevaron todo, el celular, la llave de la camioneta. Y en eso me golpearon, pero no sentí nada, todavía no siento el dolor, pero yo creo que mañana me va a doler todo. Entendí que eran chilenos por los modismos, estaban todos con rostros cubiertos", relató.

Poco después, a solo tres cuadras, en el cruce de Armando Moock con Luis Valenzuela, los mismos delincuentes trataron de robar otro vehículo.

Sin embargo, los vecinos intervinieron y gritaron para disuadirlos. En el sector se escucharon disparos, que luego la Policía de Investigaciones determinó que fueron percutados por los ladrones: realizaron al menos seis tiros al aire para amedrentar, pese a lo cual finalmente desistieron del segundo asalto.