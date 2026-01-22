Síguenos:
País | Policial | Robo de vehículos

Delincuentes poco avezados fracasaron en dos encerronas y terminaron accidentados

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

El frustrado "tour delictual" tuvo lugar en la comuna de Buin.

Delincuentes poco avezados fracasaron en dos encerronas y terminaron accidentados
 ATON (referencial)

Uno de los hampones fue detenido, en colaboración de Seguridad Ciudadana con Carabineros.

Un grupo de delincuentes protagonizó una seguidilla de robos frustrados en la comuna de Buin, donde su inexperiencia y la rápida reacción de una de las víctimas impidieron, en definitiva, el robo de dos vehículos.

El primer intento de asalto ocurrió cerca de la medianoche en la calle Villaseca Poniente: una conductora fue interceptada por dos vehículos que intentaron cerrarle el paso, pero cuando los asaltantes intentaban acercarse a su auto, ella aceleró rápidamente y los esquivó.

Sin desistir, la banda se trasladó hasta Francisco Javier Krugger para abordar a una pareja,  la que intimidaron para robarle especies personales, pero fallaron nuevamente en el robo de su automóvil, pues no lograron hacerlo andar y tuvieron que abandonarlo.

Uno de los celulares robados a las víctimas mantenía su señal de GPS activa, lo que permitió que Seguridad Ciudadana localizara a los sujetos en la caletera de la Ruta 5.

La huida terminó en un accidente de tránsito cuando el vehículo en el que escapaban los antisociales impactó a un taxi: terminaron volcando y huyendo a pie, y personal de Seguridad Ciudadana logra retener a uno de los hampones, que finalmente fue detenido por personal de Carabineros.

El resto huyó.

