Delincuentes poco avezados fracasaron en dos encerronas y terminaron accidentados

Un grupo de delincuentes protagonizó una seguidilla de robos frustrados en la comuna de Buin, donde su inexperiencia y la rápida reacción de una de las víctimas impidieron, en definitiva, el robo de dos vehículos.

El primer intento de asalto ocurrió cerca de la medianoche en la calle Villaseca Poniente: una conductora fue interceptada por dos vehículos que intentaron cerrarle el paso, pero cuando los asaltantes intentaban acercarse a su auto, ella aceleró rápidamente y los esquivó.

Sin desistir, la banda se trasladó hasta Francisco Javier Krugger para abordar a una pareja, la que intimidaron para robarle especies personales, pero fallaron nuevamente en el robo de su automóvil, pues no lograron hacerlo andar y tuvieron que abandonarlo.

Uno de los celulares robados a las víctimas mantenía su señal de GPS activa, lo que permitió que Seguridad Ciudadana localizara a los sujetos en la caletera de la Ruta 5.

La huida terminó en un accidente de tránsito cuando el vehículo en el que escapaban los antisociales impactó a un taxi: terminaron volcando y huyendo a pie, y personal de Seguridad Ciudadana logra retener a uno de los hampones, que finalmente fue detenido por personal de Carabineros.

El resto huyó.