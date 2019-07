Delincuentes se hicieron pasar por pasajeros Uber para robar auto en Renca

Cuatro sujetos, tres de ellos adolescentes, fueron detenidos luego de robar un automóvil Uber en la comuna de Renca, en el sector norponiente de la ciudad de Santiago.

Los imputados se hicieron pasar por pasajeros y, durante el viaje, uno de ellos sacó un arma de fuego, intimidó al chofer y lo obligó a bajar del vehículo para luego darse a la fuga en la calle Antofagasta.

"Cuando los agarré ni siquiera se montaron, de inmediato sacaron una pistola, me apuntaron a la cabeza, me dijeron que me bajara, me insultaron y yo les hice caso y bajé al tiro. Se llevaron el auto y gracias a Dios el jefe me apagó el carro, me mandó la ubicación y me fui con mi cuñado y otros familiares a buscar el auto", relató la víctima.

La víctima y funcionarios de Carabineros de Lo Barnechea encontraron el vehículo en esa comuna con los delincuentes en su interior.

Los individuos -de 19, 17, 17 y 15 años- pasarán a control de detención durante el día.