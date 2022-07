Dos mujeres, una de ellas embarazada, fueron víctimas de violenta "encerrona" en plena Costanera Norte

Dos mujeres, una de ellas embarazada, fueron víctimas de una violenta "encerrona" en la autopista Costanera Norte durante la noche de este jueves.

Según la información policial, las víctimas fueron abordadas cerca de las 21:00 horas por al menos cinco delincuentes que se movilizaban en dos vehículos en un túnel ubicado en la salida 18-A, hacia la Ruta 5 Sur.

Las afectadas fueron amenazadas con armas de fuego y obligadas a descender del automóvil. Los delincuentes percutaron una serie de disparos para intimidar a los testigos.

Una vez fuera del vehículo, ambas fueron empujadas al suelo por los sujetos y posteriormente les robaron artículos personales, además del vehículo, con el que escaparon del lugar.

"Me doy cuenta que ya tenía tres autos bloqueándome la salida, en eso se bajan unas cinco personas, se acercan, nosotras haciéndole señas como 'ya, para, nos vamos a bajar', revientan el vidrio del copiloto y nos bajamos, a mi amiga la empujan, le pegan una patada, la tiran; yo me puedo bajar sin ningún problema, y en eso que la veo en el suelo, se me acerca un gallo para revisarme los bolsillos y me pide las llaves del auto, yo se las entrego inmediatamente, y en eso que le digo ¡cuidado, mi amiga está embarazada! le roban el celular, le sacan la chaqueta, se suben al auto", relató la conductora.

Luego de que los ladrones lograran su cometido, las mujeres quedaron abandonadas en el lugar y fueron auxiliadas por otros conductores.

Los antecedentes fueron puestos a disposición del Ministerio Público, que instruyó la investigación de los hechos para dar con el paradero de los asaltantes y el auto sustraído.