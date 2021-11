En pocos minutos delincuentes robaron dos vehículos en Las Condes

Un grupo de al menos cinco sujetos robó dos automóviles a dos parejas distintas la noche del miércoles en Avenida Alonso de Córdova, en la comuna de Las Condes.

Pasadas las 22:00 horas, amenazaron a una pareja que pretendía subir a su vehículo marca Audi estacionado en esa calle y se llevaron tanto el auto como algunas de las pertenencias de las víctimas.

La mujer afectada relató a Cooperativa que tras ser abordados, "se suben dos a mi auto, me bajan con pistolas apuntando la cabeza, retrocedo y otro delincuente me apunta, me dice muchas groserías y me pregunta por las llaves, y le digo que están en el auto. Me empuja, le grita a los otros que estaban adentro (...) lo sacan (el vehículo) y se van".

Solo minutos más tarde y en la misma avenida, el grupo se apoderó del vehículo marca Volvo de un matrimonio que también se había estacionado allí.

El candidato a diputado Cristián Araya intentó detener con su auto la huida de los responsables después de este segundo asalto, y si bien colisionó con ellos, no logró contener su huida.

Fue entonces que una patrulla de Carabineros los siguió, pero los perdió de vista, por lo que se cursan diligencias para dar con su paradero.