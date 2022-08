Encerrona en Vitacura derivó en una persecución que terminó con dos carabineros lesionados en Maipú

Una encerrona ocurrida en la comuna de Vitacura, en el sector oriente del Gran Santiago, derivó en una persecución policial que terminó con dos carabineros lesionados en Maipú, en el poniente capitalino.

Según los primeros antecedentes, en avenida Vitacura con Manquehue, un grupo de delincuentes intimidó a un hombre a fin de robarle su vehículo.

"Estaba en la calle llegando a un local, me bajé a ver si las luces estaban funcionando. Se detiene un vehículo detrás mío, bajan tres jóvenes con algo en sus manos, me empiezan a intimidar, me gritan para que les entregue las llaves de mi camioneta, se suben y emprenden una huida a gran velocidad", relató la víctima.

Tras ellos, Carabineros inició un seguimiento controlado, que recorrió varias comunas hasta llegar a Maipú, en el sector de Camino a Melipilla con Pajaritos, donde los policías perdieron el control de la patrulla y chocaron con una barrera de contención.

Fueron llevados hasta el Hospital El Carmen y luego al hospital institucional, fuera de riesgo.

Hasta el momento, no hay detenidos por el robo.