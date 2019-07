Harboe por Ley Antiportonazos: Endurecer las penas no necesariamente reduce los delitos

El senador Felipe Harboe (PPD) analizó la "Ley Antiportonazos" promulgada por el Presidente Sebastián Piñera, y aunque destacó que el proyecto "salió bien" del Congreso, advirtió que el endurecimiento de penas puede generar eventuales efectos "perversos".

El Mandatario firmó ayer viernes la promulgación de la ley que aumenta las penas por los delitos de robo de vehículos, sobre todo si es por intermedio de la violencia -con hasta 20 años de cárcel-, y la receptación de estos o de los bienes que se encuentren en su interior, además de medidas obligatorias por parte de aseguradoras y comercializadoras para prevenir estos delitos.

En conversación con El Diario de Cooperativa, el parlamentario, integrante de la Comisión de Seguridad Pública de la Cámara Alta, planteó que "el endurecimiento de las penas por sí mismo no necesariamente genera un impacto directo en la disminución de los delitos, pero evidentemente cuando se acompaña con otras medidas genera un efecto disuasivo, porque el delincuente sabe perfectamente las penas asociadas".

No obstante, reiteró que "la escalada de las penas no siempre es positiva; hay que tener cuidado con el aumento desproporcionado de las penas", precepto bajo el cual advirtió sobre un eventual "incentivo perverso": "Si es demasiado alta por un delito que afecta la integridad física, probablemente el delincuente diga: '¿Sabe qué? En realidad no quiero dejar ningún tipo de rastro porque puedo ser detenido y condenado a una pena muy alta'".

Sobre esta nueva ley, Harboe comentó que "lo que va a hacer es que una vez cometido el delito los fiscales y las policías tengan más facultades, más posibilidades de ubicar a los responsables y sancionarlos con penas proporcionales al delito cometido", pero -apuntó- "lo que tenemos que tratar en materia de seguridad es evitar que se cometa el delito, y para eso hay un conjunto de medidas situacionales que tienen que adoptarse en conjunto, entre los municipios y las policías".

"El Presidente confunde las cosas"

En tanto, el senador fustigó que el Mandatario, asegurando que uno de cada tres portonazos son cometidos por menores de edad, aprovechara de hacer un llamado a avanzar la Ley de Responsabilidad Penal Adolescente y el proyecto que amplía el control preventivo de identidad a menores desde los 14 años, ambos en el Congreso.

"El Presidente confunde las cosas, porque no hay evidencia que lo demuestre (...) la evidencia que tenemos nosotros es que la participación de menores en el último tiempo se ha reducido considerablemente (...) cerca de un 13 y 15 por ciento en los últimos tres o cuatro años; el problema es que probablemente ha aumentado la violencia", replicó Harboe en Cooperativa.

En ese sentido, fustigó que "lo que hace es que a propósito de esta ley, trata de reforzar otros proyectos", y en eso "es bien injusto el Presidente (porque) la Ley Antiportonazos la sacamos en menos de un mes; le hicimos algunas correcciones, pero salió bien".

Explicó que la Ley de Responsabilidad Penal Adolescente "la estamos trabajando con el Ministerio de Justicia, porque es extremadamente complejo (...) y estamos a punto de despacharla", mientras que en el control preventivo de identidad, expuso, "el Gobierno equivoca el foco: la pregunta es, ¿hay que darle facultad a las policías y distraerlas controlando la identidad de todos los jóvenes de Chile? ¿O no será mejor especializarlas y focalizarlas en aquellos jóvenes que participan en bandas delictuales?

"Sepan que por cada banda que se logra desarticular, se resuelven 15 o 20 delitos, y se evitan 15 o 20 delitos más; es mucho más eficiente (...) Por de pronto, los que hacen portonazos en general no son delincuentes de oportunidades, son bandas organizadas. Se requiere que en las policías y la Fiscalía, en la unidad de focos se cree una unidad especializada para detectar cuáles son esas bandas", afirmó.