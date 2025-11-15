Incautan motores robados y máquina para adulterar chasis en desarmaduría clandestina

El Departamento Encargo y Búsqueda de Personas y Vehículos de Carabineros (SEBV) concretó este sábado la detención de un sujeto de 23 años en la comuna de La Pintana, quien fue sorprendido en una desarmaduría clandestina con motores con encargo por robo y manipulando una máquina estampadora de números de chasis y de motor.

Durante la fiscalización, los agentes policiales encontraron "tres motores con encargo vigente por el delito de robo de vehículo motorizado y a su vez un motor en proceso de adulteración de su serie identificatoria", según detalló la teniente Savka Herrera, del SEBV.

Además de los motores, la revisión del local permitió la incautación de "una máquina marcadora a presión neumática que estampa series de chasis y motores, las que es utilizada constantemente por organizaciones criminales para poder cambiar la identidad de estos vehículos", afirmó la oficial, que añadió que esta era "acción que se encontraba realizando el imputado al momento de la fiscalización".