Ladrones asaltaron y secuestraron a chofer de camión con millonaria carga en Lampa

Un grupo de ladrones asaltó y secuestró a un conductor de un camión con una millonaria carga en su interior en la comuna de Lampa, en la Región Metropolitana.

El capitán Cristian Poblete, comisario (s) de la 59a Comisaría de Lampa, detalló que el vehículo, que "se trasladaba con carga de colchones Rosen desde la ciudad de Temuco, con una carga avaluada en 300 millones de pesos", fue interceptado por un vehículo Suzuki Swift, del cual se bajaron cuatro delincuentes.

Los sujetos, encapuchados y premunidos de armas de fuego, intimidaron al chofer de la máquina y sustrajeron el camión.

En paralelo, la víctima llevada como rehén en el otro auto por algunos de los delincuentes, "siendo llevado a un domicilio en donde le efectúan golpes para que manifestara qué mantenía al interior del camión", indicó el oficial.

"Me cruzaron un auto plomo, posteriormente me sacaron la cresta 'al tiro', me subieron a un auto y me secuestraron. Me llevaron a una casa", relató el propio conductor.

Tras revelar el contenido de la carga, es ingresado nuevamente en el auto y abandonado luego en la comuna de Renca.

"Una persona vio cuando estaban asaltando al conductor, los siguió en un vehículo y verificó y comunicó todo a (la Central de Comunicaciones de Carabineros) Cenco, produciéndose la persecución de los carabineros", informó el capitán.

El camión fue hallado en Huertos Familiares y sólo fue detenido uno de los delincuentes.

La víctima tiene lesiones leves, pero en buenas condiciones.

El resto de los delincuentes es buscado por Carabineros.

El detenido, de 41 años y nacionalidad haitiana, no mantenía antecedentes.