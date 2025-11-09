Maipú: Funcionario PDI baleó a delincuente que intentó hacerle un portonazo

Un funcionario de la PDI hirió de bala a un antisocial que, junto con otro delincuente, intentó hacerle un portonazo mientras se encontraba con su familia en la comuna de Maipú.

Los hechos comenzaron cuando el detective, que se encontraba a bordo de su vehículo particular con su núcleo familiar, fue interceptado por un segundo automóvil tipo SUV de color blanco.

De éste descendieron dos sujetos armados que intimidaron a las víctimas, lo que hizo que el policía sacara su arma de servicio y los repeliera a balazos, hiriendo a uno de ellos.

"Posteriormente, se recibió información de que en el Hospital del Carmen ingresó un sujeto con heridas de impacto balístico, por lo que detectives policiales fueron al lugar y lograron establecer que el sujeto participó en el delito", dijo el subcomisario Richard Carmona, de la Brigada Investigadora de Robos Occidente de la PDI.