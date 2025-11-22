Síguenos:
País | Policial | Robo de vehículos

Ñuñoa: Tres delincuentes detenidos por robo de auto del Servicio de Impuestos Internos

Carabineros concretó la detención de tres sujetos acusados de robar un vehículo del Servicio de Impuestos Internos (SII) en la comuna de Ñuñoa, durante un operativo que se originó por una denuncia anónima.

Los antisociales, identificados como J.S.V (17), J.A.A.A. (19) y J.J.F.S. (20), todos con antecedentes policiales, se "movilizaban en un vehículo con encargo policial dentro de la comuna", detalló el capitán Nicolás Painepi de Carabineros.

"Respecto al vehículo, fue sustraído mediante intimidación en la comuna de Maipú (el martes pasado), el cual pertenece al SII. Va a ser devuelto a esta entidad pública", agregó el oficial de ronda de la Prefectura Santiago Oriente, quien señaló que el Ministerio Público dispuso el control de detención de los sospechosos.

