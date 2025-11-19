Pareja sufrió violento portonazo en Renca: Hombre fue agredido por delincuentes

Una pareja sufrió un violento portonazo durante la noche de este martes en el sector La Punta, en la comuna de Renca.

Según relató el teniente Patricio Altamirano, "son sorpresivamente interceptados por tres individuos que descienden desde un vehículo desconocido. Estos sujetos, utilizando armas tipo pistola, intimidan a la víctima y a su acompañante, logrando sustraer el vehículo y diversas pertenencias para luego huir en dirección a Camino Lo Boza".

"A raíz de lo anterior, la víctima no resultó con lesiones, mientras que su acompañante presentó una lesión leve en la cabeza", precisó.