PDI busca a delincuentes que balearon a joven para robarle su vehículo en La Pintana

La Brigada de Homicidios y la Brigada de Robos de la PDI investigan el presunto robo de un vehículo que dejó a un joven de 21 años herido de bala y en riesgo vital la noche del lunes en La Pintana.

Según información preliminar, el atraco se produjo afuera del domicilio de la pareja de la víctima, ubicado en la calle San Leandro, mientras ambos estaban dentro de la camioneta estacionada.

Allí, dos delincuentes que circulaban a pie intimidaron al joven, pero al resistirse, le dispararon a quemarropa en el abdomen, logrando bajarlo del vehículo y huir en dirección desconocida.

Vecinos del lugar asistieron a la víctima y la trasladaron hasta el Hospital Padre Hurtado, donde la mañana de este martes sufrió un paro cardiorrespiratorio.

Por ello, "entró a una segunda intervención y estamos esperando a ver lo que pasa", indicó su padre, Jorge Fernández.

"Los que hacen este daño no sólo hieren a una persona; destruyen a una familia completa. Espero que esto no quede impune, porque es cosa de todos los días, y no podemos estar encerrados en nuestras casas", enfatizó.

Los primeros peritajes en el lugar del asalto buscan determinar el paradero de los responsables y la dinámica del ataque.