Sujetos amedrentaron con balazos a vecinos que querían denunciar encerrona en Santiago centro

Un grupo de cuatro delincuentes robaron un automóvil la noche del domingo usando el método de la "encerrona" en la comuna de Santiago.

Los antisociales interceptaron a un conductor estacionado afuera de un edificio cercano a la intersección de las calles Marín con Lira, amenazándolo con armas de fuego. Antes de escapar del lugar con el vehículo, de marca Mercedes Benz, los sujetos dispararon al aire para amedrentar a los vecinos que daban aviso a Carabineros del robo.

El teniente Félix Carrasco de la Cuarta Comisaria de Santiago precisó que tres de los responsables estaban "premunidos de armamento a fogueo, los cuales exhiben a la víctima y efectúan una cantidad indeterminada de disparos que fueron escuchados por los vecinos".

"Al momento de huir, el vehículo en el cual ellos se trataban, marca BMW, presentó aparentemente una falla mecánica, por lo que tuvieron que dejarlo abandonado y escapar en el otro", explicó.

Por su parte, la víctima relató que el grupo le pidió que "me baje y que les entregue el vehículo. Me revisan, se llevan el celular, otro dice que me quite la chaqueta... En eso me doy vuelta y veo que el que me revisó se estaba subiendo a mi vehículo para llevárselo, por lo que salí corriendo en la dirección contraria".

El automóvil que abandonaron tenía encargo por robo desde el 4 de septiembre.