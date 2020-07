Tras comprar en un almacén: Automovilista sufrió violento asalto a mano armada en Puente Alto

Un violento asalto afectó a un automovilista en la comuna de Puente Alto, en la periferia sur de Santiago, este jueves por la tarde.

El atraco ocurrió en la Avenida San Carlos, donde un grupo de cinco delincuentes, que circulaban a pie por el sector, abordó a un hombre que volvía a su vehívulo tras comprar en un almacén.

La víctima fue intimidada con armas de fuego y cuchillos por los ladrones, que huyeron con su automóvil en dirección todavía desconocida.

"Me bajé a comprar una verdulería, tenía que cruzar la calle. Cuando volví, los tipos me interceptaron y me amenazaron con una pistola y una navaja", contó a Cooperativa el conductor afectado, Joel Toro, quien pese a la violencia resultó sin lesiones. "Andaban a pie, cuando bajé los vi de reojo", dijo.

Carabineros trabaja para dar con el paradero de los delincuentes responsables del robo y el auto.

El delito quedó registrado en un video, grabado por un testigo, que fue difundido en redes sociales: