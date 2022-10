Tras violenta encerrona a mujer con sus dos hijos, Gobierno activó programa de apoyo a víctimas

El Gobierno activó el programa de apoyo a las víctimas para la familia que el sábado sufrió una violenta encerrona a eso de las 21:00 horas en la comuna de Conchalí, específicamente en la Ruta 57, en el empalme de Los Libertadores y Américo Vespucio Norte.

El hecho afectó a una mujer y a sus hijos de 6 y 8 años y quedó en evidencia tras ser ampliamente viralizado en redes sociales.

Esto sucedió en la noche de ayer en #Santiagochile

Noticia en desarrollo pic.twitter.com/WaWiykmJJ3 — NOTICIAS LIVE CHILE/ CANAL ONLINE (@PdgNoticias) October 16, 2022

De acuerdo a la información policial, regresaban de un cumpleaños en la comuna de Chicureo cuando en el lugar mencionado la conductora, identificada como Alica Rehakova (37), se percató que había un vehículo "parado que empezó a retroceder super fuerte", de acuerdo a su relato.

Pese a intentar retroceder con su auto no logró escapar y los delincuentes los interceptaron. "Me quería preocupar de entrar por dentro del auto para sacar a los niños, pero no me dejaron y me sacaron con fuerza del auto"; siendo los delincuentes quienes bajaron a uno de los menores de edad.

Además del auto sustraído, que fue posteriormente encontrado, la ciudadana extranjera que reside hace 12 años en Chile sufrió el robo de sus pertenencias y un reloj inteligente, que con su GPS evidenció su ubicación en un domicilio particular, lo que deberá abordarse en la investigación judicial.

"Quedamos en la calle, pero nos recogieron unos señores que nos ayudaron", concluyó la mujer en su relato.

Esta jornada el subsecretario de Prevención del Delito, Eduardo Vergara, informó que aumentarán los patrullajes en las rutas y que ya "tomamos contacto con la familia de la víctima afectada junto a sus hijos en una violenta encerrona".

"Pusimos a disposición nuestro programa de apoyo a víctimas. Entendemos y sabemos lo dramático que son estas situaciones, especialmente para los menores de edad", dijo.

PLAN ANTIENCERRONAS: 584 DETENIDOS Y 140 VEHÍCULOS RECUPERADOS A OCTUBRE

La autoridad también informó que entre el 20 de mayo y el 15 de octubre se han detenido a 584 personas por el delito de encerronas, han recuperado 140 vehículos, y han fiscalizado 186 talleres y desarmadurías, según cifras del Plan Antiencerronas.

"Sabemos que no es suficiente, son datos que tampoco son para celebrar, pero sí muestran un camino sobre el cuál seguiremos perseverando", dijo Vergara.