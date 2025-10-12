Tópicos: País | Policial | Robo de vehículos
Trece delincuentes fueron detenidos tras persecución por robo de auto en Vitacura
| Periodista Digital: Cooperativa.cl
Un grupo de 13 personas resultó detenido tras una persecución que comenzó en Camino del Cóndor, en la comuna de Vitacura, tras el robo de un vehículo Mercedes Benz a una mujer.
Carabineros fue alertado del hecho e inició un seguimiento que terminó en Bilbao con Américo Vespucio, en Las Condes, donde los sujetos chocaron con otro vehículo de la marca Volvo.
No se registraron personas fallecidas.