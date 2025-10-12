Trece delincuentes fueron detenidos tras persecución por robo de auto en Vitacura

Un grupo de 13 personas resultó detenido tras una persecución que comenzó en Camino del Cóndor, en la comuna de Vitacura, tras el robo de un vehículo Mercedes Benz a una mujer.

Carabineros fue alertado del hecho e inició un seguimiento que terminó en Bilbao con Américo Vespucio, en Las Condes, donde los sujetos chocaron con otro vehículo de la marca Volvo.

No se registraron personas fallecidas.