Síguenos:
Escucha aquí ▼
Radio Dulce Patria
Radio Cooperativaciencia
Radio Cooperativa
Despejado
Santiago25.7°
Humedad24%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos

Tópicos: País | Policial | Robo de vehículos

Trece delincuentes fueron detenidos tras persecución por robo de auto en Vitacura

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp
Llévatelo:
Las + leídas
Videos + Vistos
En portada

Un grupo de 13 personas resultó detenido tras una persecución que comenzó en Camino del Cóndor, en la comuna de Vitacura, tras el robo de un vehículo Mercedes Benz a una mujer.

Carabineros fue alertado del hecho e inició un seguimiento que terminó en Bilbao con Américo Vespucio, en Las Condes, donde los sujetos chocaron con otro vehículo de la marca Volvo.

No se registraron personas fallecidas.

Síguenos en Google News
Las + leídas