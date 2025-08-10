Síguenos:
País | Policial | Robo de vehículos

Un adulto y dos adolescentes fueron detenidos por robo con intimidación en La Florida

Tres sujetos, un adulto de 19 años y dos adolescentes de 17 y 16, quedaron en prisión preventiva tras ser detenidos en San Joaquín por un robo con intimidación ocurrido previamente en La Florida.

De acuerdo a la Policía de Investigaciones, los aprehendidos se movilizaban en un auto de alta gama cuando interceptaron a una persona para sustraerle su vehículo en La Florida. Tras esto, se inició una persecución hasta dar con su captura en San Joaquín.

El subprefecto Rodrigo Rivera, jefe de la Brigada Investigadora de Robos Metropolitana Sur, precisó que los sujetos "mantenían en sus prendas armas de fantasía, guantes, pasamontañas, los cuales iban a utilizar para cometer otros delitos. Actualmente se investiga la participación de este vehículo en otros delitos de similares características".

