Tópicos: País | Policial | Robo de vehículos

Víctima de portonazo recuperó auto por GPS, pero no puede ser periciado por "alterar evidencia"

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa
Un violento portonazo se registró durante la madrugada de este jueves en la comuna de Pudahuel, específicamente en Avenida La Estrella, donde un conductor fue abordado por un grupo de delincuentes que se movilizaban en al menos tres vehículos y que lo golpearon para concretar la sustracción de su automóvil.

A pesar del violento asalto, la víctima logró ubicar rápidamente su vehículo gracias a un sistema GPS incorporado. Utilizando una llave de repuesto, se llevó el automóvil de vuelta a su domicilio. Sin embargo, al momento de formalizar la denuncia por robo, se le informó que el auto no podría ser periciado por las autoridades, ya que él mismo lo había manipulado y retirado del sitio del hallazgo, alterando la potencial escena del crimen y la cadena de custodia de la evidencia.

