Víctima repelió encerrona tras quitarles el arma a delincuentes en Lo Espejo

Una violenta encerrona se registró la madrugada de este domingo en la comuna de Lo Espejo, donde la víctima le quitó el arma a uno de los delincuentes e hirió a uno de ellos para repeler el asalto.

De acuerdo a información policial, la víctima circulaba con su pareja por el acceso a la Autopista Central, en el eje General Velásquez desde Américo Vespucio, cuando fue interceptado por un vehículo con al menos seis sujetos, quienes descendieron con armas de fuego para intimidarlos.

El capitán Eduardo Mendoza, de la Prefectura Santiago Norte, precisó que los sujetos bajan a la pareja del vehículo y, "en ese momento, una de las víctimas forcejea con uno de los antisociales, logrando que a este se le cayera el arma que portada. Oportunidad que tomó la víctima y hace tres disparos, logrando que uno de ellos lesionara a uno de los antisociales, quienes proceden a darse a la fuga".

Más tarde, el sujeto herido fue encontrado en la misma comuna de Lo Espejo y fue trasladado al Hospital Barros Luco, donde está fuera de riesgo vital.

El Ministerio Público instruyó a la Policía de Investigaciones para esclarecer el hecho.