Violento "portonazo" en Maipú: Delincuentes amenazaron con armas a pareja y sus dos hijos

Una pareja y sus dos hijos de 3 y 5 años sufrieron un violento robo de vehículo con el método del "portonazo" este viernes en la comuna de Maipú.

Según la denuncia de los afectados, este hecho -registrado en calle San Juan- se dio cuando llegando a su domicilio un grupo de sujetos armados los interceptó, y de forma violenta les robó sus pertenencias y el automóvil.

La situación se tensionó cuando la madre de los menores no podía sacar del vehículo a uno de sus hijos, siendo presionada por estos antisociales -menores de edad según acusan las víctimas- con armas de fuego para realizar la acción y luego escapar en dirección desconocida.

Sobre este violento robo, el afectado relató que "se pusieron atrás de nuestro auto, los vi en el espejo y abrí la puerta rápido para sacar a los niños... En eso me robó el teléfono y los documentos, fue en una fracción de segundo que me registró y me sacó todo lo de la billetera".

"Alcancé a sacar a mi hija, salió la abuelita de mi señora y le paso a la niña para que se entraran, porque empezaron a apuntar armas y tiraron balazos. No podían sacar a mi hijo, estaba trabado con el cinturón y eso los atrasó, después abrí para poder sacar a mi hijo y mi esposa lo toma para esconderse detrás de un poste", detalló el padre de los menores.

Uno de los vecinos señaló que "no se pudieron llevar el auto, como se vieron presionados no siguieron insistiendo en tratar de llevárselo. Acá somos bien unidos (...) después de dos horas llegó Carabineros".

Aunque el delito quedó registrado en cámaras de seguridad del sector, aún no se logra detener a los culpables.