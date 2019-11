La Fiscalía solicitó la realización de un juicio abreviado contra el empresario Raúl Schüler, tras haber logrado un acuerdo de un pena no efectiva de cuatro años.

Según publicó La Tercera, el miércoles 27 de noviembre se realizará la audiencia en que Schüler será reformalizado por los delitos de receptación, infracción a Ley de Monumentos Nacionales y a la Ley de Control de Armas.

Hasta el momento no se han determinado los términos del acuerdo, como la multa que deberá pegar y las condiciones de la pena de libertad vigilada con la que cumplirá.

En su declaración tras haber sido imputado por la presencia de cerca de 20 piezas de interés histórico en su fundo de San Francisco de Mostazal, Schüler había indicado que "una de mis maneras de sentirme realizado era dejar todo esto como herencia, encuentro que en este país destruyen todo, no hay memoria de nada. Yo quería conservar este patrimonio arquitectónico para el país".

"Tengo cerca de 100 estatuas. Es importante recalcar que ellas y el parque nunca lo he mantenido oculto (...). Me imagino que si alguien supiera que tiene cosas robadas no las mostraría o no permitiría que se exhibieran públicamente como yo lo permití", planteó.