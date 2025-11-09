Aparecieron en La Pintana cuatro de 20 bicicletas de alta gama robadas en Colina

Personal del OS9 de Carabineros logró la detención de un sujeto en la comuna de La Pintana y recuperó cuatro bicicletas profesionales de alta gama, avaluadas en más de 14 millones de pesos.

De acuerdo a información policial, las especies fueron robadas desde la tienda "Vidaurre Bike" el 2 de noviembre, en la comuna de Colina, donde al menos cuatro sujetos ingresaron y robaron cerca de 20 bicicletas de competencia, avaluadas en más de 100 millones de pesos.

Al denunciar el hecho, la víctima entregó la información del sistema GPS, ubicando una señal en un domicilio en la comuna de La Pintana, donde funcionarios policiales vieron desde el exterior algunas de las especies robadas.

"Gracias al rápido actuar del Departamento de Investigación de Organizaciones Criminales OS-9, a través de sus diligencias investigativas, por medio de un aparato GPS, se logró la detención de un hombre, chileno, con antecedentes penales, con cuatro bicicletas, las cuales fueron avaluadas en 14 millones de pesos, siendo devueltas a la víctima", precisó la teniente Fernanda Rubilar.

El aprehendido fue puesto a disposición del Ministerio Público, mientras Carabineros sigue con las diligencias para dar con el resto de las especies.