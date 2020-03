Apuntada con armas y apedreada: Mujer fue víctima de violento portonazo en La Florida

Un violento asalto afectó la madrugada de este martes a una mujer en la comuna de La Florida, en el sector suroriente de la ciudad de Santiago.

Un grupo de tres delincuentes amenazó con armas aparentemente de fuego a la víctima para intentar robarle su vehículo, en un delito comúnmente conocido como "portonazo", cuando se estaba estacionando en su residencia, un edificio de departamentos ubicado en la caletera de Américo Vespucio Sur, cerca de la Estación Santa Julia del Metro.

"Por el costado del piloto se acercaron dos y uno más chico por el lado del copiloto, todos ellos armados. Me golpearon el vidrio, trataron de forcejear la puerta y me gritaban que abriera. Yo me bloqueé, me tapé los oídos, bajé la cabeza y grité. Nunca en mi vida había gritado así, tres veces muy fuertes", relató vía telefónica a Cooperativa Lorena Vargas, la afectada.

En ese momento, dice la víctima, "alguien se debió haber asomado, algo los asustó, no se si mi grito, y estos cabros se van, se suben a un auto blanco", sin concretar el robo de su vehículo.

Antes de huir en dirección desconocida, los sujetos arrojaron piedras contra el autómovil, un Kia Morning, quebrando el parabrisas trasero.

La mujer se encuentra sin lesiones.

Hasta el momento no hay detenidos por este hecho.