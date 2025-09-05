Asalto a local de completos en Lo Prado: Exigieron claves de celulares a clientes

Una pareja de delincuentes, uno de ellos con movilidad reducida, asaltó violentamente un local de completos en la comuna de Lo Prado durante la noche del jueves.

El hecho, que ocurrió en la calle La Comuna, dejó a los comensales sin sus pertenencias y a los dueños del negocio sin el dinero de la recaudación del día.

La pareja también se llevó los teléfonos celulares de los clientes e incluso les exigieron las claves de desbloqueo de sus dispositivos.

Según detalló el fiscal Felipe Olivari, de la Fiscalía Metropolitana Centro Norte, "uno de ellos, premunido de un arma de fuego, una pistola, intimida a un par de clientes que se encontraban comiendo en este negocio y posteriormente su acompañante se queda sustrayéndoles las especies a estos clientes, que era una pareja, un hombre y una mujer. Le sustrae los teléfonos celulares".

"El imputado que estaba armado con esta pistola va hacia la parte posterior del local e intimida a los dependientes del mismo negocio, sustrayendo el dinero que habían recaudado: alrededor de 108.000 pesos", agregó el persecutor.

Tras el asalto, los hampones huyeron en dirección desconocida y no han sido detenidos.