Banda maniató y amenazó a familia para robar en su domicilio de Las Condes

Una familia sufrió un violento asalto a manos de cuatro sujetos, que la amenazó con armas de fuego y cuchillos para luego robar distintas especies de su domicilio en Las Condes la noche de este jueves.

La banda irrumpió en la vivienda de calle Las Tórtolas cerca de las 21:30 horas y acto seguido, maniataron a los dueños de casa y la asesora del hogar junto a su hijo para continuar con el atraco.

Posteriormente, las cargaron "en dos vehículos de la familia y huyen del lugar", indicó el comisario de la PDI Víctor Coliguro, detallando que estos automóviles "son marca Volvo y un Land Rover, y eran de propiedad de los dueños de casa".

BURLARON MEDIDAS DE SEGURIDAD

La dueña de casa contó que "nos apuntaron con pistolas, nos pidieron caja fuerte -que nosotros no tenemos-, y después fueron a buscar a mi nana con su hijo a la pieza, y también los subieron encañonados con pistolas hasta la pieza y nos dejaron a los cuatro ahí".

"Casi me morí, o sea, no lo podía creer, porque hemos puesto todo lo que se ha podido" para evitar estos atracos, según la víctima, quien luego lamentó que "no sacas nada, si al final hacen lo que quieren".

En tanto, su pareja remarcó que "desde que pusimos las casetas, nunca más hubo un asalto en esta cuadra hace cuatro años; significa que para estar seguro en este país hay que tener caseta de guardias, es el colmo. En la ciudadanía ya no sabemos qué hacer".

Después del asalto se dio aviso a Carabineros y a personal de seguridad municipal, iniciándose una persecución por distintas calles del sector oriente, y al menos uno de los vehículos sustraídos fue chocado en la intersección de Valenzuela Puelma con Padre Hurtado en la comuna de La Reina.

Aún se trabaja para dar con el paradero de los responsables.