Carabineros frustró robo de camión con 250 millones en artículos tecnológicos

Carabineros recuperó en la comuna de Lo Espejo un camión robado que contenía mercadería tecnológica avaluada en más de 250 millones de pesos, y detuvo además a un sujeto.

Los hechos comenzaron cuando los uniformados -en medio de patrullajes preventivos- se percataron de la presencia de un tracto camión blanco, de propiedad de la empresa Bluexpress, que obstaculizaba el tránsito a la salida de la Autopista Central, en dirección a Américo Vespucio.

"Al ver esta situación, los policías descienden de su patrulla y se percatan que, al interior del camión, había tres sujetos, masculinos, encapuchados y con ropas totalmente negras", dijo el subteniente de Carabineros Daniel Cuevas.

Los individuos intentaron huir al ser sorprendidos por los policías, pero uno de ellos fue capturado.

A metros del operativo, el conductor del tracto camión llegó a la escena para denunciar el hecho: relató que un vehículo impidió su tránsito y, desde él -afirmó-, descendieron los antisociales a rostro cubierto para intimidarlo y robarle la mercancía.

Los productos que transportaba el móvil eran 21 pallets con televisores, parlantes y monitores de computador.

El hasta ahora único detenido por el hecho pasará a control de detención esta jornada.