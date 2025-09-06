Síguenos:
Escucha aquí ▼
Radio Dulce Patria
Radio Cooperativaciencia
Radio Cooperativa
Cubierto y niebla
Santiago10.0°
Humedad85%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos

Tópicos: País | Policial | Robos

Carabineros recuperó camión con juegos de terraza robados de una multitienda

Publicado:
| Periodista Radio: Pablo Rivera
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

Detuvieron a siete sujetos por descargar la mercadería en la ribera del Río Maipo, en Buin.

Tienen antecedentes de robo de bienes nacionales, microtráfico y porte ilegal de armas.

Carabineros recuperó camión con juegos de terraza robados de una multitienda
 ATON (referencial)

Los aludidos fueron puestos a disposición de la Fiscalía.

Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp
Llévatelo:
Las + leídas
Videos + Vistos
En portada

Carabineros detuvo a siete sujetos que, desde un camión, descargaban juegos de terrazas robados en la comuna de Buin; carga avaluada en 75 millones de pesos. 

Los sujetos fueron sorprendidos por los uniformados en la ribera del Río Maipo, que se dirigieron al lugar después de un aviso a la Central de Comunicaciones de Carabineros (Cenco).

Al ver las patrullas policiales, los individuos intentaron escapar en un furgón blanco, pero fueron interceptados y el camión fue recuperado.

El capitán de Carabineros Camilo Luber, de la Comisaría N°52 de San Bernardo -que efectuó la detención con la Comisaría N°15 de Buin y uniformados de Paine-, detalló que las especies robadas correspondían a "juegos de terrazas de la empresa Sodimac".

Los siete aprehendidos cuentan con diversos antecedentes policiales, entre ellos robo en lugar habitado, robo de bienes nacionales, robo con intimidación, microtráfico y porte ilegal de arma de fuego.

Los aludidos fueron puestos a disposición de la Fiscalía.

LEER ARTICULO COMPLETO

Síguenos en Google News
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

En portada