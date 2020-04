Carabineros detuvo esta noche de lunes a un cuarteto de hombres acusados de cometer varios robos con intimidación a transeúntes en las comunas capitalinas de Independencia y Cerro Navia, en la zona norte de Santiago.

Según informó la institución policial, los sujetos se movilizaban en un citycar Chery IQ y amenazaban a las víctimas con armas de fogueo.

Los individuos -dos venezolanos y dos dominicanos- son sindicados como los autores de al menos cinco asaltos en Independencia durante la tarde noche del lunes y una serie de robos más en Cerro Navia la semana pasada.

Carabineros logró la captura de la banda después de recibir la denuncia de una vecina de Independencia que alrededor de las 20:00 horas del lunes presenció el asalto a un hombre y ahuyentó a los delincuentes mediante gritos. La víctima fue golpeada en reiteradas ocasiones con la empeñadura de una pistola tras resistirse al atraco.

"Vino corriendo uno y me agarra del cuello y el otro me apunta acá (en el pecho), diciéndome 'entrégame el teléfono' (...) Metí el celular en mi cintura, me sacaron el teléfono y me pegaron con la 'cacha' en el brazo y luego en la cabeza", relató el último transeúnte afectado a Cooperativa.

Además de la detención de los delincuentes, Carabineros incautó dos armas a fogueo y las pertenencias robadas.