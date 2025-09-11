Síguenos:
Tópicos: País | Policial | Robos

Concejala de La Pintana sufrió violento turbazo: Más de 15 delincuentes asaltaron su casa

Publicado:
| Periodista Radio: Felipe Cofré
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

Los antisociales ingresaron a patadas hasta el domicilio de Marcela Poveda, donde intimidaron a su familia con armas de fuego y robaron al menos 8 millones en especies.

Concejala de La Pintana sufrió violento turbazo: Más de 15 delincuentes asaltaron su casa
 ATON (referencial)

El hecho es indagado por la Brigada de Robos de la PDI

La concejala de La Pintana Marcela Poveda sufrió un violento "turbazo" la noche del miércoles, cuando un grupo de 16 delincuentes armados ingresó a su domicilio ubicado en la esquina de calle José Edwards Bello con Paicaví y sustrajo al menos 8 millones de pesos en especies.

Los antisociales derribaron el portón de ingreso a patadas e intentaron hacer lo propio con la puerta principal. Fue en ese momento que uno de los moradores abrió la puerta al sentir los golpes, lo que fue aprovechado por los delincuentes para ingresar.

Registraron todas las habitaciones del inmueble, sustrayendo diversos artículos de valor, como joyas. Cámaras de seguridad captaron cómo los sujetos cargaban las especies robadas en cinco vehículos en los que se movilizaban.

"En horas de la noche, alrededor de 16 sujetos ingresaron a un inmueble ubicado en la comuna de La Pintana y, utilizando armas de fuego, procedieron a intimidar a la totalidad de un grupo familiar, compuesto por cuatro personas mayores de edad", informó el inspector Eduardo Isla de la PDI.

"Al interior, luego de intimidar a estas personas, sustraen diversas especies y, ante el actuar de vecinos, quienes comenzaron a gritar y a lanzar piedras a estos sujetos, posteriormente huyen del sitio del suceso. Sin embargo, al momento de huir, también efectuaron diversos disparos al aire, principalmente para lograr su huida", agregó el oficial.

Así relató la concejala el asalto: "Lo que me decían era: 'No me mires a la cara, no me mires a la cara, entrégame los aros, entrégame las joyas o el dinero'. No había ni efectivo ni joyas, entonces, se volvieron locos dando vuelta todo, desvalijando".

"Yo salí corriendo al segundo piso, me tiraron al suelo, a mi hijo lo encerraron en mi dormitorio, mi marido quedó abajo. Nosotros después vimos la cantidad de gente que había, o sea, nunca supimos hasta que pasó todo", agregó.

"Yo no me voy a ir de la comuna y no voy a dejar de hacer la vida que yo hago porque viene una tropa de delincuentes, miserables, ociosos, vagos, drogadictos, que finalmente creen que tienen el derecho de meterse en nuestras vidas, de robar nuestra intimidad", sentenció.

El hecho es investigado por la Brigada de Robos de la PDI.

