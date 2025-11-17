Delegada presidencial de Talagante sufrió una encerrona y le robaron el auto

La delegada presidencial provincial de Talagante, Stephanie Duarte, sufrió esta madrugada el robo de su vehículo tras ser abordada por un grupo de sujetos en la comuna de Maipú.

De acuerdo a información preliminar, Duarte fue asaltada por al menos tres delincuentes mientras se encontraba detenida en un semáforo, en la intersección de calles Camino Melipilla y Egipto, cuando se dirigía a su domicilio.

Tras ser denunciado el hecho, Carabineros logró ubicar el auto en la comuna de Maipú. Sin embargo, no se registraron detenidos.