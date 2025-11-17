Síguenos:
Tópicos: País | Policial | Robos

Delegada presidencial de Talagante sufrió una encerrona y le robaron el auto

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl
La delegada presidencial provincial de Talagante, Stephanie Duarte, sufrió esta madrugada el robo de su vehículo tras ser abordada por un grupo de sujetos en la comuna de Maipú.

De acuerdo a información preliminar, Duarte fue asaltada por al menos tres delincuentes mientras se encontraba detenida en un semáforo, en la intersección de calles Camino Melipilla y Egipto, cuando se dirigía a su domicilio.

Tras ser denunciado el hecho, Carabineros logró ubicar el auto en la comuna de Maipú. Sin embargo, no se registraron detenidos.

