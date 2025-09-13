Delincuentes hicieron dos forados y entraron a unidad especializada de Carabineros

Un grupo de delincuentes protagonizó un robo desde las dependencias del Laboratorio de Criminalística (Labocar) de Carabineros ubicadas en Avenida Vicuña Mackenna, en el centro de Santiago.

Según informó la policía uniformada, los antisociales ingresaron -alrededor de las 07:30 de la mañana- al cuartel por medio de un forado proveniente de un local abandonado y, aparentemente, accedieron hasta la sala de evidencias del departamento especializado.

Carabineros indicó que los sujetos realizaron otro forado en las dependencias del edificio institucional para poder cometer el robo.

Personal del mismo Labocar realizó peritajes en el lugar, principalmente en busca de huellas dactilares.

Aún no se registran personas detenidas.

Aún se desconocen las especies robadas

Todavía no se ha detallado qué especies, en particular, robaron los delincuentes: "El mismo laboratorio va a realizar un arqueo y una revisión del total de las armas y el catastro de evidencias que existen en este lugar, para tener plena certeza de lo que pudiese haber sido sustraído", informó el general Jaime Velasco de Carabineros, director de Control de Drogas e Investigación Criminal.

En ese sentido, el oficial detalló que, de momento, "no habrían armas de fuego susraídas".

"No obstante, dada la gravedad del hecho, porque así lo tomamos, tenemos que realizar un registro de toda aquella evidencia que existe en el laboratorio", enfatizó.