Delincuentes robaron 50 millones de pesos en especies y vehículos en Ñuñoa

Al menos cinco sujetos ingresaron a una vivienda en la comuna de Ñuñoa, donde sustrajeron especies y dos vehículos, además de golpear y maniatar al grupo familiar que se encontraba en el lugar.

El hecho se registró en calle Montenegro, donde ingresó la banda delictual, quienes golpearon al dueño de casa, mientras que a su esposa y su madre, una anciana con movilidad reducida de 97 años, les taparon los ojos y las amarraron.

"Mientras permanecía en el interior de su domicilio junto a su grupo familiar (el dueño de casa), escuchó un fuerte golpe en la parte posterior del inmueble, por lo que se dirigió hasta el comedor, en cuyo lugar fue intimidado por cinco antisociales premunidos con armas blancas y a rostro cubierto", detalló el capitán Roberto Soares, oficial de ronda de Prefectura Santiago Oriente.

En el lugar, sustrajeron una serie de objetos y dos vehículos, lo cual fue avaluado en unos 50 millones de pesos.

En tanto, la víctima relató que "siento un ruido muy fuerte, yo vivo con mi esposo, estábamos los dos en la pieza y tengo a mi mamá de 97 años, que pensé que el ruido significaba que mi mamá se había levantado y se le podía haber caído algo, y en eso miro, nos tiramos rápidamente hacia la puerta, los dos corriendo, y aparecen ahí unos personajes, esta gente que está en la puerta y sentí pánico la verdad, y uno de ellos entró y me dijo que me sentara y que cerrara los ojos y que no mirara, y sentí que a mi marido lo redujeron, sentí golpes".

Por este hecho no hay personas detenidas.

INTENTARON ROBAR OTRAS CASAS ALEDAÑAS

Posteriormente, se constató que los sujetos intentaron ingresar a un condominio para sustraer automóviles, sin embargo, no pudieron realizarlo y terminaron sustrayendo esta casa vecina.

"Comencé a revisar las cámaras nuestras y encontramos algunos que entraron a nuestro condominio, nos rompieron el portón, la chapa y todo, entraron; logramos identificar a cinco tipos que entraron hasta el final del condominio, y ahí nos dimos cuenta que no sólo entraron allá, sino que habían entrado acá, ahí nos percatamos que intentaron entrar a nuestro condominio y no pudieron abrir el portón principal, por lo tanto, no pudieron robar autos y lamentablemente se pasan al frente y le roban a los vecinos", comentó un vecino.