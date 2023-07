Delincuentes robaron cuatro vehículos desde empresa de paisajismo en Puente Alto

Un robo se registró durante la madrugada de este miércoles en la comuna de Puente Alto, donde un grupo de delincuentes ingresó a las dependencias de una empresa de paisajismo que presta servicios a la Municipalidad.

Según detalló el nochero, los sujetos entraron al lugar y lo retuvieron por varios minutos, mientras registraban las dependencias. Tras esto, se llevaron cuatro vehículos, sin embargo, dos de ellos fueron abandonados posteriormente en otro punto de la comuna.

"Se pasaron por arriba de la muralla, al parecer con escaleras. Eran cuatro, cinco o más personas. Cuando saltaron del otro lado, yo desde la garita me paré de inmediato y me mostraron cuchillos, me dijeron que me quedara quieto. Ahí entró una persona, me sacó de mi puesto de trabajo y me llevó a los casilleros, y me encerraron", relató la víctima.

El Ministerio Público instruyó al OS-9 y al Laboratorio de Criminalística de Carabineros para realizar las diligencias investigativas del hecho.