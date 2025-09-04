Delincuentes se disfrazaron de carabineros y asaltaron casa en Estación Central

Una banda de alrededor de 10 delincuentes, disfrazados con vestimenta de Carabineros, asaltó una vivienda en la comuna capitalina de Estación Central, intimidando a una familia y robando objetos de valor y dinero en efectivo.

El hecho ocurrió en la calle Constantino, donde los antisociales, que portaban chalecos antibalas y placas identificativas falsas, amenazaron a los cuatro moradores de la casa, a quienes llevaron al patio del inmueble y obligaron a tirarse al suelo.

Mientras mantenían a la familia reducida, los asaltantes registraron la casa y sustrajeron diversos artículos electrónicos y cerca de dos millones de pesos en dinero en efectivo.

Una de las víctimas relató el violento episodio: "'Al suelo, somos policías', decían. Nunca (se identificaron). Querían plata, se llevaron la tele, todo".

Además de los objetos de valor, los delincuentes se llevaron hasta comida de la familia.

Este hecho se suma a otro "turbazo" de muy similares características ocurrido en la comuna de Maipú, donde una familia fue amarrada y golpeada por los asaltantes.