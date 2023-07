Dos homicidios, robos, receptación y lesiones: El nutrido prontuario del reo que suplantó a Jackson

"Como yo sé que siempre anda en cosas raras, le dije: 'Hijo, no me vayas a meter en problemas. Tú sabes que yo tengo antecedentes (por tráfico de drogas) y no puedo meterme en problemas'. Y él me dijo: 'Cómo se te ocurre, madre, tranquila', y no me señaló de qué se trataba la encomienda que tenía que recibir".

Así declaró ante la fiscal María José Grez la mujer que fue detenida el jueves, en la vía pública en Renca, manteniendo en su poder los 23 notebooks robados la anoche anterior desde el Ministerio de Desarrollo: Elena Rojas Crespo (60 años), abuela del -hasta el momento- principal imputado, Miguel Ángel Apablaza Suárez, de 24, señalado como quien -por teléfono y desde la cárcel- suplantó al ministro Giorgio Jackson y engañó a los guardias de la cartera gubernamental.

Ambos fueron formalizados este viernes, el sujeto como autor del delito de robo con violencia, y la mujer, en calidad de encubridora -pese a que inicialmente fue detenida por receptación-.

Aplazaba se encuentra recluido en la cárcel de Puente Alto, cumpliendo dos condenas, de tres años cada uno, por robo con intimidación y robo en lugar no habitado, penas que recibió en julio del 2019, según el portal Ex-Ante.

Son los delitos más recientes de un prontuario policial que es más amplio, pues en diciembre del 2018 fue condenado a 3 años de prisión por receptación de vehículo motorizado, y en enero del mismo año, a pagar una multa de una Unidad Tributaria Mensual (63 mil actuales) por lesiones, que provocó en una riña.

Pero antes, cuando era adolescente, ya había participado en dos homicidios, a los 14 y los 15 años: el primero ocurrió en enero del 2014, por el que fue sentenciado a la "sanción mixta de 2 años de régimen cerrado con reinserción social y un año de libertad asistida especial"; y el segundo, en abril del mismo año -y un día después de que cumplió 15-, caso por el que recibió una pena similar.

Terminará de cumplir sus condenas recién el 11 de enero de 2027.

LAS SOSPECHAS DE LA ABUELA, TAMBIÉN IMPUTADA

Sobre el robo al Ministerio, según el testimonio de Rojas, que recoge Ex-Ante, fue contactada por su nieto el miércoles por la noche, alrededor de las 22:00 horas, quien le pidió que fuera hasta una calle para recibir una encomienda: ésta fue llevada por un Uber, conductor que, al día siguiente, al darse cuenta -viendo las noticias- de que había participado del hecho, se presentó ante Carabineros.

La colaboración del chofer le permitió a la policía llegar hasta Renca. Mientras tanto, la mujer, también dijo haber notado similitudes de su caso con lo que se hablaba en los noticieros: "Quedé muy preocupada".

"Dije, bueno, esto es serio, no es un juego, (como) que se robaran cualquier cosa en una casa. Entonces ahí le hablé a Miguel Ángel por WhatsApp y le pregunté si estaba viendo lo que pasó y me responde y me dice: 'vieja, de qué te urges' ", testificó la abuela en Fiscalía.

Afirmó además que, al manifestarle su preocupación a su nieto, éste le dijo que llevara los computadores al mismo punto donde los recibió, pues hasta allí iba a llegar otro Uber para recogerlos y "reducirlos". Al trasladarse hasta el lugar, fue detectada y detenida por Carabineros.

Con todo, ante la actitud de Apablaza, la mujer planteó sus sospechas sobre las motivaciones del robo: "Yo creo que a él le pagaron o le ofrecieron una moneda para hacer esto. No lo puedo asegurar porque realmente no lo sé, pero a él lo escuché muy tranquilo, por lo que no sabía realmente que esto era algo grave".

"Yo pienso que él no sabía lo que estaba haciendo, si no, no me hubiera mandado a mí, porque yo lo crie como una madre. Además, crie a sus hermanos", expresó.

Tras ser formalizados este viernes, Apablaza quedó en prisión preventiva anticipada, por si llegara a poder salir de la cárcel antes en el marco de sus condenas previas; y Rojas, con arresto domiciliario.

Los 23 computadores robados la noche del miércoles fueron recuperados el jueves por la tarde, mientras que la caja fuerte sustraída después, sigue con paradero desconocido.