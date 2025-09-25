Ejecutivo fue asaltado y retenido por 30 minutos en el sector norte de Santiago

Un asalto con retención se registró esta mañana en la comuna de Quilicura, donde un ejecutivo de una empresa de insumos mineros fue abordado por tres individuos armados en un café de Cañaveral con Cerro San Luis.

El hecho ocurrió cuando la víctima se encontraba desayunando con su cuñada. Según relata el mayor Salvador Caro, de la 49ª Comisaría de Quilicura, el hombre "es abordado por tres personas, quienes lo suben nuevamente a su vehículo y le roban éste y sus especies".

La cuñada de la víctima, en una rápida reacción, logró esconder las llaves del automóvil, pero fue intimidada y obligada a entregarlas para que los antisociales pudieran escapar.

Tras aproximadamente 30 minutos de retención, la víctima fue liberada sin lesiones en la comuna de Lampa. Los delincuentes, sin embargo, huyeron con el vehículo y las pertenencias del ejecutivo.

Por esta razón, el caso está siendo investigado como un robo con retención de personas, y no como un secuestro, dado que el objetivo principal de los criminales era la sustracción de las especies y no la extorsión a cambio de la libertad de la víctima.

Carabineros está a cargo de la investigación para dar con el paradero de los autores del hecho.