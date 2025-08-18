"Empujaron" al matrón: Guagua recién nacida fue sustraída desde hospital en Coronel

Una guagua de 18 días de vida fue robada este lunes desde el Hospital San José de Coronel, ubicado en la comuna de Coronel (Región del Biobío).

Según información preliminar, quien la sustrajo fue su propia madre, que dio a luz hace algunos días en el recinto asistencial y esta tarde ingresó a la unidad de neonatología acompañada de dos hombres.

Los sujetos agredieron al personal de turno y la mujer -identificada por las cámaras del lugar- retiró a su neonato. Posteriormente, todos huyeron a bordo de un station wagon de color negro, en dirección a la comuna de Lota.

"Ingresaron al servicio de neonatología y una de las personas que la acompañaba, un hombre aduto, empuja al matrón y en ese descuido sustraen al lactante", dijo el jefe de la Tercera Comisaría de Carabineros de Coronel, mayor Cristián Merino.

"La mamá fue la que sacó" al neonato y el matrón "la conocía", agregó el uniformado.

Presuntamente, la mujer actuó luego que el Tribunal de Familia de Coronel le negara la custodia del bebé; motivo por el cual se encuentra bajo medidas cautelares.

En estos momentos, se efectúa un amplio operativo para dar con el paradero de los responsables.