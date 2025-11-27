Estación Central: Delincuentes hacen forado y roban 62 millones de tienda del Mall Plaza Alameda

Un robo millonario afectó este jueves a la tienda de artículos deportivos Bold, ubicada al interior del Mall Plaza Alameda, en la comuna de Estación Central.

Los delincuentes ingresaron al local durante la madrugada, concretando la sustracción de valiosas especies y dinero en efectivo tras acceder mediante un forado.

"Individuos desconocidos ingresaron por una vía no destinada al efecto, utilizando la fuerza hacia el interior de las bodegas de este local comercial", informó el teniente Tomás Urra, oficial de ronda de la Prefectura Santiago Central.

Según la denuncia presentada por los encargados de la tienda, los delincuentes robaron artículos deportivos, principalmente zapatillas, cuyo valor total se estima en cerca de 60 millones de pesos. Además, se llevaron la recaudación en efectivo que se mantenía en la caja fuerte del negocio: aproximadamente dos millones de pesos.

La Sección de Investigación Policial (SIP) de Carabineros quedó a cargo de las diligencias para dar con el paradero de los responsables.