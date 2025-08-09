Funcionario PDI frustró a balazos portonazo en su contra e hirió a asaltante

Un funcionario de la PDI frustró a balazos un portonazo en su contra en la comuna de Peñalolén, acción que dejó con lesiones a una de las asaltantes.

De acuerdo con el prefecto jefe de la Jefatura Jurídica de la PDI, Arturo Pacheco, el detective "se retiraba a su domicilio después de participar de una reunión social", junto a su familia.

"En esas circunstancias, fue víctima de un intento de robo con intimidación por parte de dos vehículos, uno de los cuales descienden cerca de cinco personas. Dos de ellas estaban armadas", agregó.

Por lo tanto, añadió, "el funcionario, haciendo uso racional de la defensa legítima -que por ley los detectives tienen- percutó entre cinco a seis disparos. En consecuencia, repelió el asalto e hirió a una persona a priori", que correspondería a la conductora de uno de los móviles.

A la lesionada se le suministraron primeros auxilios y fue trasladada al Hospital Luis Tisné, donde se encuentra fuera de riesgo vital.

La policía recaba datos sobre los antecedentes de los otros antisociales. En este contexto, se investiga la eventual vinculación de un segundo sujeto que llegó con impactos de bala al mismo hospital.