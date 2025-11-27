Grupo armado interceptó bus y robó a 28 turistas argentinos que viajaban de compras

Un total de 28 turistas argentinos que se dirigían a la comuna de Estación Central a bordo de un bus para hacer un tour de compras fueron víctimas de un millonario robo de sus pertenencias y dinero en efectivo.

El bus, que transportaba 58 afuerinos, viajaba desde Mendoza hasta que en la comuna capitalina de Tiltil, en la esquina de la calles Santa Teresa con Huelchún, fue interceptado por tres vehículos, de los que descendieron cinco sujetos armados.

Los delincuentes intimidaron a los turistas y robaron los artículos personales, teléfonos celulares y dinero en efectivo de 28 de ellos. De la cifra de afectados, además, tres resultaron agredidos: el conductor y dos pasajeros.

"El monto de lo sustraído, de acuerdo a la información que entregan (las víctimas), es muy cercano a los 26 mil dólares, equivalente a 24 millones de pesos", calculó el coronel Marco Gutiérrez, de la Prefectura Santiago Norte de Carabineros.

Los heridos, en tanto, tienen "lesiones de carácter leve según la constatación hecha en el Hospital de Tiltil", agregó.

El coronel también informó que los turistas afectados decidieron volver a su país, mientras que los que no fueron víctimas optaron por seguir en el territorio para hacer sus compras.