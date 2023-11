Hombre que mató a delincuente fue imputado por homicidio y quedó con arresto domiciliario

Un intenso debate público y político está generando el caso del adulto mayor que disparó y mató a un delincuente menor de edad que estaba asaltando junto a otros dos sujetos a su vecina.

El hecho ocurrió la madrugada del jueves en la calle Julio Montebruno, en la comuna de La Reina, y tras su detención, el hombre fue formalizado ayer viernes por delitos de homicidio simple y tenencia ilegal de arma de fuego en el Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago, que le impuso la medida cautelar de arresto domiciliario total.

Según expuso la Fiscalía Metropolitana Oriente durante la audiencia, alrededor de las 03:30 horas un grupo de tres delincuentes ingresó al domicilio de una mujer de 70 años que vive sola.

La víctima despertó al sentir el ruido, se escondió en el baño y comenzó a golpear las paredes para pedir ayuda, pero los ladrones lograron entrar y la intimidaron con un arma de fuego.

Al ser alertado por su hijo respecto a lo que sucedía, el vecino, F.S.C.P., de 67 años -quien terminaría imputado en este caso- tomó un revólver marca Colt y calibre 32 que guardaba en su dormitorio y se dispuso a ir en su socorro.

"Al llegar al antejardín de su casa, efectúa dos disparos el aire para ahuyentar a los individuos", señaló fiscal Marcela Cubillos, de acuerdo a lo consignado por El Mercurio.

En ese momento, "dos sujetos salen de la casa (de su vecina), uno de ellos con un arma de fuego, y en la huida, éste lo apunta con una pistola, lo cual hace que el imputado desenfunde nuevamente su revólver y efectúe dos disparos (contra el adolescente)", indicó la persecutora.

El menor de iniciales B.A.G.G. fue trasladado por sus compañeros de delito al SAPU La Faena de Peñalolén, desde donde fue derivado al Hospital Luis Tisné, lugar en el que, finalmente, perdió la vida.

El tribunal de garantía determinó un plazo de investigación de 90 días, y se indicó que el arma utilizada por F.S.C.P. -quien no tiene antecedentes penales- pertenecía a su madre y estaba registrada en otro domicilio: "Cuando la heredó, no hizo los papeles para inscribirlo", señaló Las Últimas Noticias.

DEBATE PARLAMENTARIO

La Fiscalía aún está evaluando si en este caso se configura o no la legítima defensa, y el tema es motivo de discusión entre los parlamentarios, en el contexto de la crisis de seguridad que afronta el país.

"Es el mundo al revés: los delincuentes están libres y una víctima que se defiende tiene arresto domiciliario. Este vecino no es un peligro para la sociedad, no tiene sentido la medida cautelar que se le impuso y la señal política que se da es mala", dijo a Emol Felipe Kast (Evópoli), presidente de la Comisión de Seguridad Pública del Senado.

"Me parece exagerado un arresto domiciliario total para el vecino si no tiene antecedentes y es un adulto mayor. El defenderse de la delincuencia es un derecho ciudadano, en especial cuando el Estado no está actuando", coincidió

el senador Alejandro Kusanovic (independiente cercano a RN).

El DC Iván Flores, que también integra la Comisión de Seguridad, dijo a Emol que "no está clara la legítima defensa", porque "aquí hay un delincuente que estaba escapando: el disparo le llega por la espalda, (y fue) hecho (además) con un arma que no está inscrita, y que lo hace el propietario fuera de su domicilio, sin tener permiso para portar el arma".

El diputado socialista Raúl Leiva, de la Comisión de Seguridad de la Cámara, opinó que "atendidos los antecedentes que se conocen por los medios de comunicación, claramente no se configura la eximente de responsabilidad de legítima defensa privilegiada", pero el hecho "claramente da cuenta del hastío y rabia que siente la ciudadanía frente a la impunidad que muchos de estos delitos, cometidos de manera muy violenta, causan en la sociedad".

Jaime Araya (independiente-PPD) comentó al portal que "el vecino enfrentó una situación limite y en un contexto de grave crisis de delincuencia, donde todos hemos podido apreciar la violencia de los delincuentes, por lo que el sentido común hace difícil comprender la medida cautelar dispuesta. Sin perjuicio de eso, es la investigación de la Fiscalía la que deberá acreditar los hechos y la concurrencia o no de eximentes de responsabilidad".