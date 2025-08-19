Hospital de Coronel abrió investigación interna por sustracción de guagua

El Hospital San José de Coronel confirmó este martes que abrió una investigación interna por la sustracción de una guagua de 18 días de vida, perpetrada por su madre ayer lunes en la Unidad de Neonatología.

La mujer dio a luz hace algunos días en ese recinto asistencial, pero el Tribunal de Familia de esa comuna le negó la custodia del bebé, ya que se encuentra sujeta a medidas cautelares por consumo problemático de drogas.

Durante la tarde de ayer, ingresó a la Unidad de Neonatología junto a dos hombres, quienes agredieron al personal de turno, permitiendo que la mujer -captada por las cámaras del lugar- retirase al bebé. Luego, todos huyeron a bordo de un vehículo negro en dirección a la comuna de Lota.

Según antecedentes entregados por Carabineros, lograron hacerse con la bebé después de que uno de los sujetos empujara a un matrón, versión que ha corroborado el director del hospital, Brian Romero.

"Fue una intimidación: al momento de abrir la puerta, empuja al profesional que estaba en el interior, y por medio de gritos, le indican la salida a esta persona (la madre), y bloquean la puerta para que pueda salir", detalló el facultativo en esta jornada.

Respecto de los pasos a seguir en el recinto asistencial, explicó que "ya hicimos la notificación de evento centinela, que es lo que corresponde en estos casos: eso implica una investigación interna para revisar la situación, y de encontrarse algo que pudiera ameritar un proceso administrativo, obviamente se debe instruir, pero inicialmente, el procedimiento es una investigación por un evento centinela".

Continúa la búsqueda de la bebé

En paralelo, continúa la búsqueda de la pequeña y de su madre, en un caso donde de acuerdo con el Poder Judicial, se configura un delito de desacato, pues la mujer no tiene permitido estar con la guagua afuera del hospital.

"Lo primero y más importante es la integridad de ese bebé: está trabajando Carabineros de manera muy intensa, con una unidad especializada, que es el OS9, que aborda delitos y situaciones de complejidad, y por eso me parece muy buena la decisión de la Fiscalía de haber abordado (esta sustracción) con una unidad que tiene mucha experiencia en este tipo de casos, para poder encontrarla, que esté a buen resguardo, y obviamente, ver la situación legal que existe respecto de esta menor", apuntó el delegado presidencial del Biobío, Eduardo Pacheco.

La autoridad regional insistió en que "lo más importante es que se encuentre en buenas condiciones, y que las policías y los tribunales de Justicia actúen".

Por lo pronto, el Juzgado de Familia de Coronel ya despachó una orden al Servicio de Protección Especializada a la Niñez y Adolescencia (Mejor Niñez) para que, una vez que la lactante sea hallada, se agilicen todos los trámites posibles para que la cuide una familia de acogida.