Mujer irrumpió con dos cómplices en hospital de Coronel y sustrajo a su propia guagua

Publicado:
Periodista Digital: Cooperativa.cl

El grupo agredió al personal de salud y, con el lactante en brazos, huyó en un station wagon color negro.

La justicia de familia le había negado la custodia a la mujer, que se encuentra sujeta a medidas cautelares.

Las cámaras de seguridad captaron la huida.
Una guagua de 18 días de vida fue robada este lunes desde el Hospital San José de Coronel, ubicado en la comuna de Coronel (Región del Biobío).

Según información preliminar, quien la sustrajo fue su propia madre, que dio a luz hace algunos días en el recinto asistencial y esta tarde ingresó a la unidad de neonatología acompañada de dos hombres.

Los sujetos agredieron al personal de turno y la mujer -identificada por las cámaras del lugar- retiró a su neonato. Posteriormente, todos huyeron a bordo de un station wagon de color negro, en dirección a la comuna de Lota.

"(Los individuos) ingresaron al servicio de neonatología y una de las personas que la acompañaba, un hombre aduto, empuja al matrón y en ese descuido sustraen al lactante", dijo el jefe de la Tercera Comisaría de Carabineros de Coronel, mayor Cristián Merino.

"La mamá fue la que sacó" al neonato y el matrón "la conocía", agregó el uniformado.

El director del hospital, Brian Romero, complementó que la responsable "ingresó a realizar una visita", y que el establecimiento "ya dio cuenta a Carabineros y al Tribunal de Familia de Coronel de toda la información disponible" de lo sucedido.

Presuntamente, la mujer actuó luego que el mentado tribunal le negara la custodia del bebé; motivo por el cual se encuentra bajo medidas cautelares. 

En estos momentos, se efectúa un amplio operativo para dar con el paradero de los responsables. 

