Mujer sufrió violento robo en su departamento a manos de falsos compradores de un teléfono

Un violento robo se registró en horas de la noche en un departamento del centro de Santiago, donde dos hombres se hicieron pasar por una mujer para asaltar a la víctima, quien quedó gravemente herida.

Según los primeros antecedentes, la víctima iba a vender un teléfono y hasta su departamento, ubicado en calle Portugal, llegó la supuesta compradora, a quien la hizo pasar hasta su casa.

"Yo pensé que era la chica la que iba a subir, llamé al conserje, le dije que por favor le dijera que subiera y me dijo 'son dos personas' y le dije 'sí, no hay problema'", relató la víctima, quien fue sorprendida por dos hombres armados.

"Al momento de abrir la puerta de mi departamento, sacaron una pistola, me la pusieron, me pegaron, intentaron ahorcarme, yo como pude me defendí, pedí ayuda y los vecinos salieron", agregó. La mujer bajó corriendo 16 pisos, de acuerdo a la versión de los vecinos, quien producto del ataque resultó gravemente herida.

Uno de los delincuentes logró escapar tras romper una mampara de vidrio, mientras que el segundo fue detenido por vecinos y personal de Carabineros, quienes se encontraban en el lugar investigando un segundo robo en el edificio.

"Bajé la escalera emergencia y ahí estaba el escándalo. Allí tenían a un hombre tirado en el suelo. Había un cuchillo y una niña ensangrentada. Tenía su cara desfigurada. Yo alcancé a hablar con ella, que está en estado de shock. Lo único que reaccionaba a decir es que estaba viva, porque ella lo que gritaba es que la iban a matar, que me querían matar", relató un vecino que presenció el hecho.

Además el testigo comentó sobre el recorrido de la víctima que esta "bajó corriendo del piso 16 por la escalera. Rodó, llegó aquí abajo y reducimos a uno. Eran dos tipos, uno de ellos saltó por la ventana arrancando, pegó un balazo hacía adentro y otro al cielo".

El único detenido hasta el momento, según las primeras indagaciones de la policía, es un inmigrante sin la residencia en el país, ni documentación correspondiente. El sujeto pasará esta tarde a control de detención y a la formalización de cargos mientras se sigue en la búsqueda del segundo autor del robo.