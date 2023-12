Ola de balaceras en ferias navideñas de la capital deja dos muertos y siete heridos

Un vendedor de una feria navideña ubicada en la intersección de Tres Poniente con Rinconada, en la capitalina comuna de Maipú, recibió un disparo en una pierna la noche del sábado, hecho que se suma a una ola de balaceras que se han registrado durante este fin de semana en dichas inmediaciones.

Según el relato de la víctima, que se trasladó por sus propios medios hasta un centro asistencial, el hecho se originó por una rencilla previa con los atacantes, lo que provocó una discusión al interior de la mencionada feria.

Tras el baleo, los victimarios robaron la mercadería que el afectado comercializaba y posteriormente huyeron del lugar.

"Una persona ingresó al Hospital El Carmen con un impacto balístico en su pierna. Se logró establecer que, minutos atrás, esta persona había estado vendiendo productos al interior de una feria navideña de la comuna, cuando se vio enfrascado en un enfrentamiento con personas con rencillas anteriores", informó el teniente Luis Hernández, oficial de ronda de la Prefectura Santiago Rinconada de Carabineros.

Por su parte, el director de seguridad de la Municipalidad de Maipú, Carlos Aguirre, informó que "hemos desplegado un plan de fiscalización y patrullaje en conjunto con Carabineros y en coordinación con las diligencias en más de 70 ferias a lo largo de la comuna".

"Lamentamos y condenamos los hechos ocurridos fuera de los horarios establecidos para las ferias navideñas, que mantienen a dos personas heridas, fuera de riesgo vital. Nosotros hoy, a partir de este hecho, reforzaremos nuestro plan de fiscalización y cierre oportuno de ferias navideñas", agregó el funcionario.

Fiscalía instruyó que las diligencias del caso quedarán a cargo la Sección de Investigación Policial (SIP) de Carabineros.

OLA DE BALACERAS EN FERIAS NAVIDEÑAS

Durante este fin de semana se ha registrado una ola de balaceras en distintas ferias navideñas de la Región Metropolitana, las cuales han dejado a varias víctimas fatales.

El hecho más grave ocurrió la madrugada del sábado en la población Santo Tomás de la comuna de La Pintana, donde un joven de 20 años falleció y un menor de 17 quedó en riesgo vital tras ser acribillados por sujetos que se trasladaban en una camioneta.

En dicho ataque también resultaron heridos otros dos menores de 7 y 15 años, además de un adulto de 24. Todavía no hay detenidos por este hecho.

Asimismo, en la comuna de Puente Alto se registró una situación similar cuando un grupo de sujetos llegó también hasta una feria navideña para asesinar a tiros a dos personas que atendían un puesto, quienes lograron sobrevivir al ataque.

En tanto, en la capitalina comuna de San Bernardo se registró el homicidio de un hombre que recibió cuatro impactos de bala en las cercanías de una feria navideña.

La víctima, de 34 años, se trasladaba en compañía de familiares por calle Santa Teresa cuando fue interceptada por sujetos armados que le dispararon mortalmente.

El fenómeno genera preocupación tanto de vecinos como de autoridades locales, quienes afirman que dichos episodios son cada vez más recurrentes en estas fechas.

En esa línea y tras el homicidio registrado en su comuna, la alcaldesa de La Pintana, Claudia Pizarro, afirmó que "estoy preocupada porque queremos pasar un fin de año tranquilo, pero ya tendremos funerales de alto riesgo".

La situación "nos da a entender que hay mucho armamento, muchas municiones, se dispararon muchas veces, y creo que hoy no tienen respeto por nada los delincuentes", aseguró la alcaldesa.

REACCIÓN DEL MUNDO POLÍTICO

El senador y miembro de la Comisión de Seguridad de la Cámara Alta, Iván Flores (DC), señaló que "sabemos que hay un despliegue de policías en estos días -justamente- por las mismas razones, pero claramente no es suficiente".

"Y el llamado es claro al Gobierno: aquí tenemos que hacer un máximo esfuerzo, no podemos permitir que gente que va a hacer sus compritas, finalmente termine siendo expuestas a una nueva balacera", agregó el parlamentario.

En tanto, el miembro de la Comisión de Seguridad Ciudadana de la Cámara Baja, el diputado Diego Schalper (RN), indicó que "nuestra convicción es que el Gobierno tiene que liderar mecanismos de control mediante cuadrantes, mediante empleo de sistemas mixtos, donde confluya Carabineros con el apoyo de seguridad municipal y la privada, hemos establecido un proyecto de ley que faculta esas posibilidades".

"Muchas veces reclaman que no hay leyes, pero el problema -en realidad- es que no usan las leyes que hoy día están disponibles", complementó el legislador de Chile Vamos.

ESPECIALISTAS SEÑALAN QUE LA LABOR DEBE SER PREVENTIVA

Las autoridades municipales desplegaron refuerzos policiales en sus sectores. Sin embargo, el consultor de seguridad Sydney Houston sostuvo que la labor debe ser preventiva.

"Las ferias de navidad en algunos sectores se han transformado en lugares de vendettas. Tanto se habla de la seguridad y los municipios, en este caso, los municipios deben autorizar ferias donde la base sea que el municipio pueda aportar seguridad preventiva, que es la labor del municipio", señaló el especialista.

"Donde otorgamos permisos, debemos tener las vigilancias para aportarlas, si no, no hagamos nada. Y a la comunidad le interesa la prevención, no que existan más detenidos mientras más homicidios haya", cerró.