PDI de Rancagua detuvo a 14 sujetos por al menos ocho robos en O'Higgins y la Región Metropolitana

14 detenidos fue el saldo de una operación realizada en conjunto por la Policía de Investigaciones de Rancagua y la Unidad de Análisis Criminal de la Fiscalía de O'Higgins.

En las pesquisas, personal de la PDI recuperó vehículos, elementos agroquímicos, dinero en efectivo, droga, distintas especies deportivos y armas de fuego, todo avaluado en más de $160.000.000.

Los sujetos son involucrados en al menos ocho robos en lugar no habitado, incluido el millonario robo al club O'Higgins en el Monasterio Celeste, ocurrido en febrero pasado, y un robo de drogas, ocurrido hace unos días en Requínoa, donde parte de la banda terminó disparando contra Carabineros.

El jefe de la Unidad de Focal, fiscal Javier Von Bischoffshausen, comentó que "teníamos una gran banda en la región, de al menos 15 sujetos, los cuales registran siete robos en lugar no habitado, cuatro de ellos en O'Higgins y tres en la Región Metropolitana. El otro hecho es un robo con violencia, que afectó a una empresa en Rancagua, y que dejó a dos ciudadanos haitianos lesionados".

Por su parte, el jefe de la Brigada de Robos de la PDI de Rancagua, Julián Espinoza, apuntó que "se establece que son dos bandas que se unían dependiendo del ilícito, los cuales tenían un perfil de carácter violento. Las especies recuperadas se encontraban en los domicilios de los detenidos, con el objetivo de ser comercializada".

El robo a O'Higgins

Dentro de las especies recuperadas por la PDI, se encontró parte de la indumentaria sustraída a O'Higgins el pasado mes de febrero. A las dependencias de la policía, llegó el gerente del club, Pablo Hoffmann, quien reconoció parte de los objetos robados, como camisetas originales, de entrenamiento y zapatos de fútbol del plantel.

Hoffmann comentó que "lo recuperado no es más allá de 5%. Existe mucha ropa que aún está guardada, tenemos conocimiento de que otra parte de lo sustraído no ha salido al mercado. Hacemos un llamado a la gente, ya que esa ropa no va a estar en la tienda y la indumentaria original tiene elementos identificatorios que hacen fácil reconocerla".

Los 14 detenidos fueron formalizados por asociación ilícita, robo con violencia, robo en lugar no habitado, receptación y tenencia ilegal de armas de fuego.

Ocho sujetos quedaran en prisión preventiva por un plazo de 120 días, cinco con arresto domiliciario total y arraigo nacional, mientras que el restante, quedó a la espera de sus medidas cautelares, la cual será resuelta mañana.