PDI detuvo a un adulto y a un menor sospechosos de perpetrar encerrona a diputado republicano

La PDI informó que detuvo a un adulto y a un menor de edad sospechosos de participar en la encerrona perpetrada hace dos meses al diputado republicano José Carlos Meza.

Los hechos ocurrieron la noche del lunes 18 de agosto, cuando el parlamentario -según relató- iba a buscar en automóvil a su sobrina en las cercanías del Metro Vespucio Norte, en la comuna de Recoleta.

Sin embargo, cuando ella se subió al vehículo, aproximadamente cuatro sujetos apuntaron a ambos con armas de fuego, forcejearon para que se bajaran del móvil y, finalmente, lo robaron.

En este escenario, de acuerdo con La Tercera, el comisario Nelson Aravena Díaz, oficial de la Brigada Investigadora de Robos Metropolitana Centro Norte, informó que las detenciones se concretaron el jueves de esta semana y el control respectivo se hizo al día siguiente.

"Se dio cumplimiento a dos órdenes de detención y cuatro entradas de registro a domicilios que mantenían los imputados, logrando la detención de dos de los cuatro autores del hecho. De igual forma, en el ingreso a sus domicilios, se incautaron medios de prueba que ayudan a la investigación", detalló.

La PDI considera que los aprehendidos pertenecen a una banda que se dedica a cometer encerronas, ya que tenían antecedentes y uno de ellos fue capturado hace dos semanas por receptación de un vehículo motorizado.