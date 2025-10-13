Persa Biobío: Carabineros incautó casi 300 teléfonos, halló droga y detuvo a cuatro sujetos

Carabineros de la Cuarta Comisaría de Santiago llevó a cabo este lunes un operativo de patrullaje preventivo al interior del Persa Biobío, en el sector de Franklin, que culminó con la desarticulación de un foco de receptación de celulares y un hallazgo de drogas.

La acción policial fue motivada por denuncias al nivel 133 que alertaban sobre el acopio de una gran cantidad de equipos móviles robados en un local, ubicado en la calle Placer.

Según detalló el teniente coronel Pedro Olguín, de la Cuarta Comisaría, el personal de la unidad "efectuó una revisión con ingreso voluntario por parte del encargado del local y se pudo constatar la existencia de un gran número de equipos celulares robados".

Este procedimiento permitió a Carabineros incautar un total de 288 celulares y tres tablets, cuya procedencia legal no pudo ser acreditada.

De forma paralela, el operativo se extendió a otro local del Persa: al notar la presencia policial, sujetos que se encontraban en esta segunda tienda escaparon, dejando el recinto abierto. Al ingresar, Carabineros encontró más de un kilogramo de marihuana, 50 gramos de cocaína base y ocho gramos de ketamina.

A raíz de este procedimiento, la policía logró la detención de cuatro personas, incluido un colombiano en situación migratoria irregular, quien además contaba con una orden de expulsión vigente. Junto a él, fueron aprehendidos un hombre y una mujer peruanos, y un adulto chileno.

Todos los detenidos contaban con antecedentes penales y quedaron a disposición de la justicia para ser formalizados.